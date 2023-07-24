В Госдуме решили повысить штраф за неявку в военкомат по повестке до 30 тысяч рублей, а не до 50 тысяч

Максимальный штраф за неявку в военкомат без уважительной причины по повестке может составить 30 тысяч рублей, а не 50 тысяч, как предлагалось ранее. Об этом говорится в тексте законопроекта, размещенного в думской электронной базе ко второму чтению.





Сейчас статья 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) предусматривает штраф от 500 до 3000 рублей. На прошлой неделе думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять поправки к кодексу, в том числе об увеличении штрафа за неявку гражданина в военкомат без уважительной причины по повестке до 50 тысяч рублей.





В поправках также отличаются штрафы за другие правонарушения — в частности, за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией. На прошлой неделе в Госдуме предлагали выписывать за это штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, теперь его снизили до 1000-5000.





Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил ТАСС, что на прошлой неделе парламентарии вновь обсудили поправки и решили снизить штрафы.





Законопроект, в который вносятся изменения, находится в Госдуме с 2019 года. Соавторы законопроекта — зампред думского комитета по контролю Михаил Романов и экс-парламентарий Ирина Гусева — заявили Daily Storm, что нормы призваны дисциплинировать граждан.