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В Госдуме решили повысить штраф за неявку в военкомат по повестке до 30 тысяч рублей, а не до 50 тысяч
Сейчас сумма взыскания за это правонарушение составляет 3000 рублей undefined
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В Госдуме решили повысить штраф за неявку в военкомат по повестке до 30 тысяч рублей, а не до 50 тысяч

Сейчас сумма взыскания за это правонарушение составляет 3000 рублей

Максимальный штраф за неявку в военкомат без уважительной причины по повестке может составить 30 тысяч рублей, а не 50 тысяч, как предлагалось ранее. Об этом говорится в тексте законопроекта, размещенного в думской электронной базе ко второму чтению.


Сейчас статья 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) предусматривает штраф от 500 до 3000 рублей. На прошлой неделе думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять поправки к кодексу, в том числе об увеличении штрафа за неявку гражданина в военкомат без уважительной причины по повестке до 50 тысяч рублей.


В поправках также отличаются штрафы за другие правонарушения — в частности, за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией. На прошлой неделе в Госдуме предлагали выписывать за это штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, теперь его снизили до 1000-5000.


Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил ТАСС, что на прошлой неделе парламентарии вновь обсудили поправки и решили снизить штрафы. 


Законопроект, в который вносятся изменения, находится в Госдуме с 2019 года. Соавторы законопроекта — зампред думского комитета по контролю Михаил Романов и экс-парламентарий Ирина Гусева — заявили Daily Storm, что нормы призваны дисциплинировать граждан.

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Штрафы дисциплинируют россиян в период СВО: в Госдуме назвали причину ужесточения наказания за неявку в военкомат

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Dailystorm - Штрафы дисциплинируют россиян в период СВО: в Госдуме назвали причину ужесточения наказания за неявку в военкомат
#военкомат #госдума #армия
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