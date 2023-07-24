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AFP: Активистке Грете Тунберг грозит до полугода тюрьмы за неповиновение полиции
Она предстанет перед судом за нарушение правил при проведении демонстрации в Мальме undefined
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AFP: Активистке Грете Тунберг грозит до полугода тюрьмы за неповиновение полиции

Она предстанет перед судом за нарушение правил при проведении демонстрации в Мальме

Шведская экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом за нарушение правил при проведении демонстрации в Мальме. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет агентство Agence France-Presse (AFP). По данным издания, активистке может грозить до шести месяцев тюрьмы.


Согласно обвинительному заключению, экоактивистка принимала участие в демонстрации, которая «нарушила движение автомобилей». Кроме того, девушка «ослушалась приказа полиции уйти с дороги».


Агентство пишет, что Тунберг грозит до полугода тюрьмы, но прокурор Шарлотта Оттосен заявила агентству, что обычно нарушителям, которым предъявлены подобные обвинения, в итоге лишь выписывают штрафы.


19 июня организация Reclaim the Future попыталась блокировать въезд в порт города Мальме на юге Швеции в знак протеста против использования ископаемого топлива. Тунберг писала в соцсетях, что они «не останутся в стороне» и «физически остановят инфраструктуру», связанную с топливом.


В 2023 году Тунберг и ее движение Fridays for Future в четвертый раз были номинированы на Нобелевскую премию мира. Активистка стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре 2019 года. В речи на саммите по климату она заявила главам государств, что своими пустым обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула их в том, что для борьбы с загрязнением природы они прикладывают мало усилий.

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#в мире #швеция #тунберг
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