На Тайване произошел взрыв на военной базе, не менее девяти человек ранены

По меньшей мере девять человек получили ранения в результате взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова. По его данным, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, все раненые госпитализированы.





Агентство сообщает, что инцидент произошел на военной базе «Сянфэн» возле города Цзилун в 15:00 по местному времени (около 10:00 мск). В арсенале объекта сдетонировал 120-миллиметровый минометный снаряд. Специальная комиссия уже устанавливает причину данного взрыва.





Жители близлежащих населенных пунктов рассказали, что взрыв слышали далеко за пределами базы. Произошедшее власти пока не комментируют.





Ранее 17 человек, включая троих детей, пострадали в результате взрыва на ярмарке на юге Тайваня. Очевидцы сообщили, что взорвалась гора мусора возле сцены. Организаторы ярмарки заявили, что там были фейерверки. По меньшей мере два человека получили серьезные травмы в результате ЧП.