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Медведев призвал бить по «нестандартным целям» на Украине после ударов ВСУ по Москве и Крыму
По словам замглавы Совбеза, есть «места, где нас пока не ждут» undefined
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Медведев призвал бить по «нестандартным целям» на Украине после ударов ВСУ по Москве и Крыму

По словам замглавы Совбеза, есть «места, где нас пока не ждут»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что так как у Вооруженных сил Украины не получается добиться успехов в контрнаступлении, им нужны информационные победы, «дутые и иррациональные». Из-за этого, по словам бывшего президента РФ, «бандеровские ублюдки» все чаще выбирают для ударов гражданские цели. Российское командование в ответ должно находить «нестандартные цели» для ударов, убежден Медведев.


Вооруженным силам РФ нужно бить не только по хранилищам, энергетическим узлам и нефтяным базам — «есть и другие места, где нас пока не ждут», написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале. По мнению Медведева, эффект от ударов по этим местам будет очень весомый.


Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в городе. Обломки одного украинского дрона нашли на Комсомольском проспекте, второй летательный аппарат попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Минобороны России заявило, что оба беспилотника удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто не пострадал.


Также в понедельник, 24 июля, украинские дроны атаковали Крым. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что «произошло попадание» в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона поврежден частный дом в Кировском районе. Аксенов изначально говорил об 11 дронах, но Минобороны уточнило, что в атаке участвовали 17 беспилотников. Все они были подавлены средствами РЭБ либо уничтожены системой ПВО.

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Собянин: Власти помогут москвичам устранить последствия от взрыва дрона

По словам градоначальника, на Комсомольском проспекте выбило окна 24 июля 2023
Dailystorm - Собянин: Власти помогут москвичам устранить последствия от взрыва дрона
#специальная военная операция #украина #дмитрий медведев #рф
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