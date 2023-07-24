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Собянин: Власти помогут москвичам устранить последствия от взрыва дрона
По словам градоначальника, на Комсомольском проспекте выбило окна undefined
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Собянин: Власти помогут москвичам устранить последствия от взрыва дрона

По словам градоначальника, на Комсомольском проспекте выбило окна

На Комсомольском проспекте в Москве от взрыва дрона ВСУ было выбито несколько окон. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил мэр Сергей Собянин, подчеркнув, что власти столицы помогут гражданам «максимально быстро» устранить последствия произошедшего.


Ранее атаку дронов на столицу подтвердили в Минобороны России. В ведомстве сообщили, что российские военные пресекли попытку Украины при помощи двух беспилотников атаковать объекты в Москве благодаря средствам радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в результате ЧП нет.


Обломки одного беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, еще один попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, сообщали ТАСС в экстренных службах. Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что удары пришлись по нежилым зданиям и серьезных разрушений нет.


Это не первая атака беспилотников на Москву. 4 июля источник ТАСС сообщил, что пять украинских беспилотников самолетного типа было сбито над Новой Москвой и Подмосковьем. Жертв и пострадавших нет, но в аэропорту Внуково пришлось почти на три часа приостановить работу.

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