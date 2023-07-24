В Москве задержали главного инженера ТЦ «Времена года», где погибли четыре человека

Правоохранители задержали главного инженера московского торгового центра «Времена года», где при прорыве трубы с кипятком погибли четыре человека и 10 пострадали. Об этом сообщает Следственный комитет.





Мужчину задержали в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорится в Telegram-канале ведомства. В скором времени суд изберет меру пресечения 39-летнему подозреваемому, заявляет московская прокуратура.





Трагедия в торговом центре «Времена года» произошла 22 июля. Все погибшие работали в гипермаркете «Глобус Гурмэ», расположенном на минус первом этаже.





Правоохранители изъяли техническую документацию торгового центра. Следствие устанавливает лиц, ответственных за эксплуатацию и обслуживание здания.