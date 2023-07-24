ФСБ сообщила о следах взрывчатки на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону

В трюме сухогруза, следовавшего по Керченскому проливу из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, 22 июля найдены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тетрила. Также выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.





В конце мая сухогруз находился в украинском порту Килия. Команда состояла из 12 граждан Украины. В июле экипаж сухогруза полностью сменился во время остановки в турецком порту Тузла, судно также сменило название, заявили в ФСБ. По информации ведомства, эти обстоятельства могут указывать на то, что иностранное гражданское судно использовали для доставки взрывчатки на Украину. Сухогрузу запретили проход под Крымским мостом.





Россия с 18 июля прекратила участие в зерновой сделке, заключенной с Украиной, Турцией и ООН, потому что другие стороны не исполнили свои обязательства по снятию ограничений на поставки российской сельхозпродукции.





Минобороны РФ заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в порты Украины, будут рассматриваться российскими военными в качестве перевозчиков военных грузов. Украинское Минобороны в свою очередь предупредило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в порты России и Украины, будут рассматриваться ВСУ в качестве перевозчиков военных грузов «со всеми соответствующими рисками».





Замглавы МИД России Сергей Вершинин говорил, что РФ будет при необходимости осматривать все суда, которые перевозят грузы в Черном море, чтобы убедиться в отсутствии вооружений.