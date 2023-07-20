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Кулеба заявил о готовности Киева пойти на любой риск ради вывоза зерна по морю
Он уверен, что Россия не изменит свою позицию по зерновой сделке undefined
Новости

Кулеба заявил о готовности Киева пойти на любой риск ради вывоза зерна по морю

Он уверен, что Россия не изменит свою позицию по зерновой сделке

Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю, несмотря на морскую блокаду со стороны России. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил интервью изданию Time, подчеркнув, что его стране «не нужна» Россия для реализации Черноморской инициативы.


Министр отметил, что Киев намерен сотрудничать с заинтересованными сторонами для минимизации рисков. Он также уверен, что РФ не изменит свою позицию относительно приостановления зерновой сделки.


Ранее в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться ВС РФ в качестве перевозчиков военных грузов. В ведомстве отмечали, что это связано с прекращением зерновой сделки и сворачиванием гумкоридора.


Позднее Украина применила аналогичные меры в отношении судов, следующих в российские порты.


17 июля РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. В Кремле указали, что сделка «остановилась», Россия вернется к ней, когда Западом будут выполнены требования Москвы.

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#спецоперация #политика #рф #украина #зерновая сделка #кулеба
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