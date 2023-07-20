Карты UnionPay от «Тинькофф» перестанут работать за границей 20 июля

Карты UnionPay от Тинькофф Банка 20 июля прекратят работу за границей. Об этом в поддержке кредитной организации сообщили ТАСС. В Тинькофф Банке посоветовали клиентам, находящимся за рубежом, снять наличные со своих карт «в ближайшее время».





В банке уточнили, что в России карта продолжает работать без изменений. В настоящее время кредитная организация ждет разъяснений от платежной системы о том, в каких странах эти карты продолжат работать.





Позже в официальном Telegram-канале банка появилось сообщение о том, что карты прекратят работать за рубежом с 21 июля. Отмечается также, что скоро «Тинькофф» перестанет выпускать карты данной платежной системы.





Ранее США и Канада ввели санкции против Тинькофф Банка. В частности, гражданам и организациям из этих стран запретили вести бизнес с банком. Кредитная организация в ответ заявила в своем Telegram-канале, что была готова к ним — все сервисы и продукты банка продолжат работу.





В банке отметили, что пока выясняют, какое влияние будут иметь новые санкции. Отмечается, что если в работе продуктов организации будут изменения, то об этом расскажут в официальных каналах «Тинькофф».