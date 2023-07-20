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Карты UnionPay от «Тинькофф» перестанут работать за границей 20 июля
Банк рекомендует клиентам скорее снять наличные undefined
Новости

Карты UnionPay от «Тинькофф» перестанут работать за границей 20 июля

Банк рекомендует клиентам скорее снять наличные

Карты UnionPay от Тинькофф Банка 20 июля прекратят работу за границей. Об этом в поддержке кредитной организации сообщили ТАСС. В Тинькофф Банке посоветовали клиентам, находящимся за рубежом, снять наличные со своих карт «в ближайшее время».


В банке уточнили, что в России карта продолжает работать без изменений. В настоящее время кредитная организация ждет разъяснений от платежной системы о том, в каких странах эти карты продолжат работать.


Позже в официальном Telegram-канале банка появилось сообщение о том, что карты прекратят работать за рубежом с 21 июля. Отмечается также, что скоро «Тинькофф» перестанет выпускать карты данной платежной системы.


Ранее США и Канада ввели санкции против Тинькофф Банка. В частности, гражданам и организациям из этих стран запретили вести бизнес с банком. Кредитная организация в ответ заявила в своем Telegram-канале, что была готова к ним — все сервисы и продукты банка продолжат работу.


В банке отметили, что пока выясняют, какое влияние будут иметь новые санкции. Отмечается, что если в работе продуктов организации будут изменения, то об этом расскажут в официальных каналах «Тинькофф».

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#тинькофф #карты #рф
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