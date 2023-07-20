Белый дом подтвердил начало применения ВСУ кассетных боеприпасов

Украина уже неделю применяет переданные США кассетные боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил об этом на брифинге для журналистов, уточнив, что снаряды доставили Киеву «как можно быстрее».





По его словам, Вашингтон регулярно получает от Киев обратную связь. ВСУ применяют снаряды «эффективно» и «приемлемым образом», указал Кирби.





США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы 7 июля. В Белом доме заявили, что запасы артиллерийских снарядов истощились за время конфликта, на наращивание их производства потребуется время, поэтому передача кассетных боеприпасов — временная мера. Через несколько дней командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский заявил, что Киев уже получил снаряды. Это подтвердил и Пентагон.





Российская сторона дважды сообщала об ударах ВСУ с применением кассетных боеприпасов — 11 июля при обстреле Токмака Запорожской области и 16 июля Луганска.





Кассетные боеприпасы снаряжены большим количеством разрывных суббоеприпасов. Эти снаряды имеют широкую зону поражения и особенно опасны при использовании в густонаселенных районах, поскольку часть суббоеприпасов не взрывается и угрожает жизни и здоровью людей долгие годы после окончания боевых действий.