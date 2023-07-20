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Иосиф Пригожин заявил, что введение против него санкций противоречит демократии
Продюсер также назвал современную международную политику «чистым «Домом-2» undefined
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Иосиф Пригожин заявил, что введение против него санкций противоречит демократии

Продюсер также назвал современную международную политику «чистым «Домом-2»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал введение в отношении него санкций Канадой. Он заявил RTVI, что решение Оттавы не соответствует представлениям о демократии, а происходящее сегодня в международной политике — это «чистый «Дом-2».


По его словам, на фоне введения против него ограничений ему «нравится» идея проведения онлайн-концертов в тех странах, куда он и его супруга Валерия не могут попасть. Однако он не хочет «подставлять» тех людей, кому будет грозить наказание даже за общение с супружеской парой.


Пригожин подчеркнул, что Канада попросту не может требовать от России демократии, ведь фактически сама «не является демократической страной».


Иосиф Пригожин — не единственный человек, включенный в обновленный черный список Оттавы. Санкции также были введены против актера Ивана Охлобыстина, певцов Шамана и Филиппа Киркорова, Тимами, режиссера Никиты Михалкова, издания Readovka и его основателя Алексея Костылева.


Кроме того, санкционные списки обновили также Евросоюз и Минфин США. Последний ввел ограничения против 18 россиян, 95 юридических лиц, а также 14 морских судов из РФ. В том числе рестрикции затронули бывшего министра финансов и экс-главу Счетной палаты России Алексея Кудрина.

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Минфин США ввел санкции против Кудрина и еще 17 россиян

Санкционный список также расширила Канада, включив в него Никиту Михалкова, Филиппа Киркорова, Тимати и ряд других физлиц 20 июля 2023
Dailystorm - Минфин США ввел санкции против Кудрина и еще 17 россиян
#санкции #канада #иосиф пригожин #рф
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