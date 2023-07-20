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Минфин США ввел санкции против Кудрина и еще 17 россиян
Санкционный список также расширила Канада, включив в него Никиту Михалкова, Филиппа Киркорова, Тимати и ряд других физлиц undefined
Новости

Минфин США ввел санкции против Кудрина и еще 17 россиян

Санкционный список также расширила Канада, включив в него Никиту Михалкова, Филиппа Киркорова, Тимати и ряд других физлиц

Минфин США расширил список санкций против физических и юридических лиц из РФ. В том числе под новые рестрикции подпал экс-министр финансов и бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Всего ограничения затронули 18 россиян, 95 юридических лиц, а также 14 морских судов.


Санкции затронули Валерия Чекалова, которого Вашингтон считает связанным с Евгением Пригожиным, банки «Тинькофф», «Юнистрим» и «Солидарность», завод «Арсенал», Институт космических исследований РАН, ООО «Рустмаш», ООО «Газнефтемаш», Тамбовский пороховой завод.


В список также попали десятки других организаций и граждан. Все они включены в список SDN (список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц). С людьми и организациями, внесенными в него, гражданам и юрлицам из Соединенных Штатов запрещено вести бизнес.


Санкционный список также обновила Канада, включил в него продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина, певцов Шамана и Филиппа Киркорова, режиссера Никиту Михалкова, Тимами, издание Readovka и его основателя Алексея Костылева, порталы «Русская весна» и «Одна родина».


Кроме того, новые санкции ввел и Евросоюз. В черный список включили 12 физлиц и пять организаций. В том числе рестрикции затронули главу ФСИН России Аркадия Гостева, руководство исправительной колонии № 6, где содержится Алексей Навальный, Департамент информтехнологий по городу Москве, ГУВД по городу Москве, а также АО «Электронная Москва».


Санкции в отношении них ЕС ввел «за серьезные нарушения в области прав человека» в рамках глобального режима санкций, разработку которого в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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#санкции #канада #сша #рф
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