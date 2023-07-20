Навальному запросили 20 лет колонии по делу об экстремизме

Гособвинитель потребовал приговорить политика Алексея Навального* к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом его адвокат Ольга Михайлова сообщила ТАСС. По ее словам, приговор политику огласят 4 августа.





Юрист подчеркнула, что Навального потребовали признать виновным не только в создании экстремистского сообщества и участии в нем, но также в финансировании экстремистской деятельности и публичных призывах к ней. Прокурор потребовал, чтобы наказание он отбывал колонии строго режима.





Второго фигуранта дела, бывшего техдиректора YouTube-канала Навального Даниэля Холодного, прокурор потребовал признать виновным в создании экстремистского сообщества и организации деятельности экстремистской организации. Для него запросили 10 лет колонии строгого режима.





Судебный процесс по делу Навального проходит в закрытом режиме в колонии № 6 во Владимирской области.





По данным следствия, не позднее 2014 года оппозиционером было создано экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя России.





Отмечается, что для финансирования организации руководство учредило восемь некоммерческих организаций, среди которых были фирмы и фонды.





*Алексей Навальный внесен в список экстремистов.