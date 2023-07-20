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Навальному запросили 20 лет колонии по делу об экстремизме
Суд огласит ему приговор 4 августа undefined
Новости

Навальному запросили 20 лет колонии по делу об экстремизме

Суд огласит ему приговор 4 августа

Гособвинитель потребовал приговорить политика Алексея Навального* к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом его адвокат Ольга Михайлова сообщила ТАСС. По ее словам, приговор политику огласят 4 августа.


Юрист подчеркнула, что Навального потребовали признать виновным не только в создании экстремистского сообщества и участии в нем, но также в финансировании экстремистской деятельности и публичных призывах к ней. Прокурор потребовал, чтобы наказание он отбывал колонии строго режима.


Второго фигуранта дела, бывшего техдиректора YouTube-канала Навального Даниэля Холодного, прокурор потребовал признать виновным в создании экстремистского сообщества и организации деятельности экстремистской организации. Для него запросили 10 лет колонии строгого режима.


Судебный процесс по делу Навального проходит в закрытом режиме в колонии № 6 во Владимирской области.


По данным следствия, не позднее 2014 года оппозиционером было создано экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя России.


Отмечается, что для финансирования организации руководство учредило восемь некоммерческих организаций, среди которых были фирмы и фонды.


*Алексей Навальный внесен в список экстремистов.

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Dailystorm - Сотрудники Следственного комитета пришли с обысками к сторонникам Навального
#экстремизм #навальный #рф
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