«112»: В Новой Москве на крышу лагеря «Солнечный городок» упал беспилотник, эвакуировали около 100 детей

Дрон упал на территории детского лагеря «Солнечный городок» в поселке Вороновское Троицкого административного округа Москвы. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале «112». По данным канала, из здания уже эвакуировали около 100 детей. О пострадавших не сообщается.





По данным «112», беспилотник упал на крышу здания и в настоящее время правоохранители устанавливают, кому принадлежит летательный аппарат. Источник телеканала «360» в экстренных службах столицы утверждает, что дрон переносил самодельное взрывное устройство — его уже обезвредили.





Утверждается, что несовершеннолетних и работающих там сотрудников эвакуировали в соседний корпус. Их жизни ничего не угрожает.





Сообщается, что в настоящее время на месте работают экстренные службы. В учреждении отказались прокомментировать Daily Storm произошедшее.