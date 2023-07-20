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«112»: В Новой Москве на крышу лагеря «Солнечный городок» упал беспилотник, эвакуировали около 100 детей
На месте работают экстренные службы undefined
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«112»: В Новой Москве на крышу лагеря «Солнечный городок» упал беспилотник, эвакуировали около 100 детей

На месте работают экстренные службы

Дрон упал на территории детского лагеря «Солнечный городок» в поселке Вороновское Троицкого административного округа Москвы. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале «112». По данным канала, из здания уже эвакуировали около 100 детей. О пострадавших не сообщается.


По данным «112», беспилотник упал на крышу здания и в настоящее время правоохранители устанавливают, кому принадлежит летательный аппарат. Источник телеканала «360» в экстренных службах столицы утверждает, что дрон переносил самодельное взрывное устройство — его уже обезвредили.


Утверждается, что несовершеннолетних и работающих там сотрудников эвакуировали в соседний корпус. Их жизни ничего не угрожает.


Сообщается, что в настоящее время на месте работают экстренные службы. В учреждении отказались прокомментировать Daily Storm произошедшее.

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#беспилотник #новая москва #происшествие #рф
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