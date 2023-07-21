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CNN: Часть отправленного Западом Украине оружия и снаряжения была похищена добровольцами для продажи на черном рынке
Пентагон уверяет, что Киеву удалось вернуть амуницию и патроны undefined
Новости

CNN: Часть отправленного Западом Украине оружия и снаряжения была похищена добровольцами для продажи на черном рынке

Пентагон уверяет, что Киеву удалось вернуть амуницию и патроны

В 2022 году часть винтовок, снарядов и бронежилетов, переданных США Украине, была украдена преступными организациями, добровольцами и торговцами оружием, но пропажу смогли вернуть. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на отчет американского Министерства обороны, датированный с февраля по октябрь прошлого года. 


К примеру, в июне злоумышленники представились сотрудниками гуманитарных организаций и совершили хищение бронежилетов на сумму 17 тысяч долларов, утверждает издание. В августе того же года бойцы некоего добровольческого батальона похитили 60 винтовок и почти тысячу патронов. Нарушители хранили их на складе, чтобы потом продать на черном рынке, говорится в отчете. 


Отмечается, что все планы злоумышленников пресекли украинские спецслужбы, однако Киев не смог отчитаться о мониторинге всей предоставленной Соединенными Штатами военной техники за 2022-й финансовый год.


13 июня стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Пентагона. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что общий объем военной помощи США Украине превысил 40,7 миллиарда долларов с начала СВО.


В очередной пакет вошли дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, зенитные комплексы Stinger, 15 боевых машин пехоты Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker, артиллерийские снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты, боеприпасы для расчистки препятствий.

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#пентагон #запад #украина #огнестрельное оружие
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