В России изменится система оплаты жилищно-коммунальных услуг

Минстрой России разрабатывает специальные счета, на которые будет поступать плата за коммунальные услуги. Нововведение призвано кардинально изменить существующую систему оплаты ЖКУ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.





Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что сейчас деньги попадают на счета управляющих компаний, становясь их собственностью, и могут контролироваться жильцами всего раз в год.





С новых спецсчетов управляющие компании смогут переводить деньги только организациям, поставляющим в дома воду, тепло и электричество. Эксперты убеждены, что нововведение повысит финансовую прозрачность в сфере коммунальных услуг. Инициатива принадлежит вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, пишут «Известия».





В конце июня стало известно, что в регионах запретят отключать горячую воду в период профилактических работ более чем на две недели. Такой проект документа подготовил Роспотребнадзор. В случае нарушения сроков тепловым компаниям будет грозить отстранение от работы на 90 суток.