Трамп назвал безумной идею вступления Украины в НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к военному блоку НАТО. Он раскритиковал политику действующего американского лидера Джо Байдена, сказав, что тот «коррумпированный и некомпетентный».





По словам Трампа, «достаточно лишь посмотреть на то, сколько денег Китай и Украина заплатили семье Байдена». Он также предупредил, что действия администрации Байдена «грозят началом третьей мировой войны».





Саммит НАТО в Вильнюсе состоялся 11-12 июля. Страны альянса выпустили коммюнике, в котором, в частности, назвали Россию наиболее значительной угрозой своей безопасности. При этом они отметили, что НАТО не стремится к конфликту с РФ и надеется поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации.





Президент Украины Владимир Зеленский назвал беспрецедентной и абсурдной ситуацию, когда западные союзники не хотят давать конкретные сроки приглашения страны в альянс и членства в нем. После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на саммите, что союзники пригласят Украину в альянс, когда она выполнит определенные условия.