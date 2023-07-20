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Во Франции решили давать убежище уклонистам из России
Аналогичное решение принято в отношении дезертиров undefined
Новости

Во Франции решили давать убежище уклонистам из России

Аналогичное решение принято в отношении дезертиров

Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил признать россиян, уклоняющихся от мобилизации и призыва или дезертировавших из армии РФ, имеющими право на получение статуса беженца. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте суда.


В сообщении говорится, что, согласно европейскому законодательству о праве на убежище, статус беженца может быть предоставлен человеку, если ему грозит судебное преследование или иные санкции за отказ от прохождения военной службы в случае конфликта.


В суде подчеркнули, что отказ от несения военной службы со стороны лица, ходатайствующего о предоставлении статуса беженца, — «единственный способ избежать участия в предполагаемых военных преступлениях».


Суд заявил, что спецоперация якобы сопряжена с совершением военных преступлений. При этом он также считает, что избежать призыва путем альтернативной службы в России в настоящее время невозможно.


В РФ за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований грозит штраф до 200 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также возможны принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.

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#спецоперация #франция #рф #статус беженца #украина
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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