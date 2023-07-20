В Госдуме заявили, что знают о «мусорной» проблеме жителей Краснодарского края, пригрозивших пойти «маршем справедливости» на Москву

Жители станицы Полтавская на Кубани обратились к Лукашенко с просьбой решить проблему мусорного полигона. В противном случае они планируют идти «маршем справедливости до Москвы». Депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб рассказала Daily Storm, что проблема свалки — очень старая, но никаких сообщений от станичников к ней не поступало.
«Длительный период времени в станице есть проблема из-за свалки. С этим разбираются власти Краснодарского края, уже долго пытаются ее решить. Там достаточно сложная ситуация. Губернатор предлагает соответствующие заводы по переработке мусора, максимально экологически чистые. Но опять-таки на это требуются средства», — пояснила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Рост мусорного полигона депутат объясняет увеличением численности населения Краснодарского края.
«Все полигоны, которые у нас были, просто не справляются. По последней переписи только в Краснодаре, в краевой столице, более 1,4 миллиона человек населения. А всего в крае более 5 миллионов человек. Это налагает огромную ответственность, требует дополнительных полигонов», — резюмировала Бессараб.
Жители станицы Полтавская уже давно пытаются обратить внимание чиновников на проблему мусорного полигона, который расположен на расстоянии чуть больше километра от жилых домов. Кроме того, рядом с ним находятся рисовые поля, и фильтрат от свалки стекает в их оросительные каналы.
Сейчас жители Кубани обратились к Александру Лукашенко, объяснив, что только он поможет справиться с проблемой и донести информацию до Владимира Путина. Они также отправили президенту Белоруссии письменное обращение. По словам жителей, прокуратура выявила неустранимые нарушения на свалке, но полигон так и не закрыли.
«Батька, родненький, только на тебя надежда. Передай, пожалуйста, президенту, что люди плачут», — говорит на видео одна из жительниц Полтавской.
После этого глава Красноармейского района Краснодарского края Юрий Васин сообщил «Газете.Ru», что мусорный полигон расположен в станице на законных основаниях, а люди имеют право обращаться к кому угодно. Он подчеркнул, что закрыть полигон можно только по решению суда.