В Госдуме заявили, что знают о «мусорной» проблеме жителей Краснодарского края, пригрозивших пойти «маршем справедливости» на Москву

Жители станицы Полтавская уже давно пытаются обратить внимание чиновников на проблему мусорного полигона, который расположен на расстоянии чуть больше километра от жилых домов. Кроме того, рядом с ним находятся рисовые поля, и фильтрат от свалки стекает в их оросительные каналы.





Сейчас жители Кубани обратились к Александру Лукашенко, объяснив, что только он поможет справиться с проблемой и донести информацию до Владимира Путина. Они также отправили президенту Белоруссии письменное обращение. По словам жителей, прокуратура выявила неустранимые нарушения на свалке, но полигон так и не закрыли.





«Батька, родненький, только на тебя надежда. Передай, пожалуйста, президенту, что люди плачут», — говорит на видео одна из жительниц Полтавской.





После этого глава Красноармейского района Краснодарского края Юрий Васин сообщил «Газете.Ru», что мусорный полигон расположен в станице на законных основаниях, а люди имеют право обращаться к кому угодно. Он подчеркнул, что закрыть полигон можно только по решению суда.