Украинские беспилотники упали на склад боеприпасов в Крыму, также поврежден дом

Военные сбили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над Крымом 11 украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, «произошло попадание» в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона поврежден частный дом в Кировском районе.





Аксенов попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в соцсетях и Telegram будет пресекаться публикация фото и видео с мест ударов ВСУ.





Позже Аксенов сообщил о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Крючков опубликовал примерную схему объезда: перед Джанкоем нужно съехать на трассу Джанкой — Керчь, затем ехать по ней до Нижегородского района. Далее можно вернуться на трассу Джанкой — Симферополь через дорогу Нижнегорский — Красногвардейское либо выехать на трассу «Таврида».





Еще через некоторое время Аксенов объявил о начале эвакуации жителей близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения. Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате инцидента в районе нет.





Крым регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 20 июля в поселке Раздольное погибла 14-летняя девочка в результате удара беспилотника противника.