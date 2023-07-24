В Минобороны России рассказали об атаке двух украинских беспилотников на Москву

Утром 24 июля российские военные пресекли попытку Украины при помощи двух беспилотников атаковать объекты в Москве. Об этом сообщает Минобороны РФ.





Оба дрона подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, БПЛА потерпели крушение, говорится в сообщении. Пострадавших нет. Минобороны назвало произошедшее террористической атакой.





Обломки одного беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте, 17 (недалеко находится главное здание Минобороны), еще один попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, сообщили ТАСС в экстренных службах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что удары пришлись по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений нет.





После сообщений об инциденте с дроном на Комсомольском проспекте столичный Дептранс объявил о перекрытии движения по улице в сторону Московской области. Движение также перекрыто на проспекте Лихачева.





Это не первая атака беспилотников на Москву. Так, 4 июля Минобороны сообщило, что Украина попыталась атаковать Новую Москву и Подмосковье пятью дронами. Пострадавших и разрушений не было.