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Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум зданиям в Москве
По словам мэра, пострадавших и серьезных разрушений нет undefined
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Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум зданиям в Москве

По словам мэра, пострадавших и серьезных разрушений нет

Примерно в четыре часа утра беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве, пострадавших и серьезных разрушений нет. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.


Обломки одного беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте,17 (недалеко находится главное здание Минобороны), еще один попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, сообщили ТАСС в экстренных службах.


После сообщений об инциденте с дроном на Комсомольском проспекте столичный Дептранс объявил о перекрытии движения по улице в сторону Московской области. Движение также перекрыто на проспекте Лихачева.

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За время специальной военной операции на Украине российская столица несколько раз подвергалась атакам беспилотников. Одна из них произошла 4 июля. Тогда Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась атаковать Новую Москву и Подмосковье пятью беспилотниками. Пострадавших и разрушений не было.

#сергей собянин #рф #москва #беспилотник #происшествие
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