Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум зданиям в Москве

Примерно в четыре часа утра беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве, пострадавших и серьезных разрушений нет. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.





Обломки одного беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте,17 (недалеко находится главное здание Минобороны), еще один попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, сообщили ТАСС в экстренных службах.





После сообщений об инциденте с дроном на Комсомольском проспекте столичный Дептранс объявил о перекрытии движения по улице в сторону Московской области. Движение также перекрыто на проспекте Лихачева.