Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум зданиям в Москве

Примерно в четыре часа утра беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве, пострадавших и серьезных разрушений нет. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Обломки одного беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте,17 (недалеко находится главное здание Минобороны), еще один попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, сообщили ТАСС в экстренных службах.
После сообщений об инциденте с дроном на Комсомольском проспекте столичный Дептранс объявил о перекрытии движения по улице в сторону Московской области. Движение также перекрыто на проспекте Лихачева.
За время специальной военной операции на Украине российская столица несколько раз подвергалась атакам беспилотников. Одна из них произошла 4 июля. Тогда Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась атаковать Новую Москву и Подмосковье пятью беспилотниками. Пострадавших и разрушений не было.