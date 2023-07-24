Освобождение от колониального гнета и бесплатное зерно: Путин написал статью об отношениях России и Африки

Президент Владимир Путин в преддверии второго саммита Россия — Африка написал статью, в которой поделился видением российско-африканских отношений. Он, в частности, отметил, что Москва последовательно поддерживала страны континента в борьбе за освобождение от колониального гнета, содействовала становлению их государственности, укреплению суверенитета и обороноспособности.





Россия также всегда уделяла большое внимание вопросам, связанным с поставками африканским странам пшеницы, ячменя, кукурузы, других культур, написал Путин. Поставки осуществляются как на договорной основе, так и безвозмездно, отметил президент.





Глава государства также упомянул зерновую сделку, из которой Россия вышла 18 июля. По словам Путина, несмотря на то что инициатива была направлена снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки, за почти год более 70% сельхозпродукции поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая государства ЕС. На долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объема поставок, утверждает Путин.





Президент отметил, что Россия способна заместить поставки украинского зерна беднейшим странам как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. По его словам, в 2023 году в РФ вновь ожидается рекордный урожай.





Саммит Россия — Африка состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге.