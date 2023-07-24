Министр обороны Резников рассказал об «11 друзьях Оушена», помогающих Украине с подготовкой пилотов на F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные союзники начнут обучать пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 в августе. Он в шутку назвал коалицию из 11 стран, обязавшихся помогать Киеву с подготовкой пилотов, «11 друзьями Оушена», сделав отсылку к известному фильму.





Обучение пилотов, скорее всего, будет проходить в Дании и Нидерландах, но также, возможно, и в Великобритании или Польше, сказал Резников в интервью телеканалу CNN. По словам министра обороны, подготовка пилотов займет минимум шесть месяцев. На Западе также будут обучать технических специалистов для F-16. По прогнозу Резникова, украинские летчики смогут начать пилотировать истребители к весне 2023 года.





Министр обороны заявил, что если бы у ВСУ сейчас были F-16, они добились бы большего успеха в контрнаступлении. Украинская армия ведет наступательные действия с 4 июня.





В интервью CNN Резников также заявил, что рассчитывает на вступление Украины в НАТО в 2024 году. При этом чиновник отметил, что Киев сможет присоединиться к альянсу только после окончания конфликта.





Ранее в июле координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина может получить F-16 до конца 2023 года. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что если Запад отправит Киеву эти истребители, то «сам факт появления подобных систем» у ВСУ будет рассматриваться Российской армией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.