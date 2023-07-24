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Трамп раскритиковал «тупого» Байдена за признание дефицита боеприпасов у США
Экс-президент также заявил, что сейчас «самое опасное время» в истории Штатов в плане рисков использования ядерного оружия undefined
Новости

Трамп раскритиковал «тупого» Байдена за признание дефицита боеприпасов у США

Экс-президент также заявил, что сейчас «самое опасное время» в истории Штатов в плане рисков использования ядерного оружия

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена, признавшего нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона. В интервью Fox News бывший американский лидер подчеркнул, что в годы его президентства военные склады страны «были забиты до краев».


По словам Трампа, сейчас «самое опасное время» в истории США в плане рисков использования ядерного оружия, а «на посту президента — человек, который не понимает, что делает». Экс-президент также упрекнул Байдена в том, что тот «встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов».


Трамп считает «ужасным» то, что Байден раздал все боеприпасы Украине. Политик также задался вопросом: как Байден может быть «таким тупым», чтобы открыто заявлять об отсутствии боеприпасов у своей страны.


7 июля США объявили о решении поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы. Белый дом указывал, что без этого Киеву не хватило бы артиллерии для контрнаступления. Байден уверял, что поставки ВСУ кассетных снарядов — временная мера, пока Штаты не нарастят выпуск обычных боеприпасов.


Кассетные боеприпасы снаряжены большим количеством разрывных суббоеприпасов. Эти снаряды имеют широкую зону поражения и особенно опасны при использовании в густонаселенных районах, поскольку часть суббоеприпасов не взрывается и угрожает жизни и здоровью людей на протяжении долгих лет после окончания боевых действий.

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#байден #политика #боеприпасы #сша #в мире #трамп
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