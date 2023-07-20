Штрафы дисциплинируют россиян в период СВО: в Госдуме назвали причину ужесточения наказания за неявку в военкомат

В Госдуме одобрили во втором чтении поправки об увеличении штрафов в области воинского учета. Согласно нормам, за неявку по повестке без уважительной причины гражданину может грозить штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, ранее сумма составляла от 500 до трех тысяч рублей. За неуведомление военкомата о смене семейного статуса или работы тоже предусмотрен штраф — до 20 тысяч рублей. Соавторы законопроекта, зампред комитета ГД по контролю Михаил Романов и экс-парламентарий Ирина Гусева заявили Daily Storm, что нормы будут дисциплинировать граждан. Собеседники издания указали, что их важно принять на фоне проведения СВО на Украине.





Михаил Романов обратил внимание, что в Госдуме в процессе контроля за ходом частичной мобилизации «увидели законодательные перекосы», и потому «был принят целый пакет инициатив в части содействия органам военного управления и наведения порядка». Парламентарий посетовал, что в 2022 году после начала спецоперации система военных комиссариатов «была полностью неготова к выполнению задач, поставленных президентом».





«Это касается вопросов хранения данных, учета граждан, военно-учетных специальностей. Наши жители не все были проинформированы об обязанности при смене места жительства обязательно информировать военкомат. <...>В связи с этим в рамках обсуждений такая инициатива (о внесении ряда поправок об изменениях в КоАП) и была принята», — заключил депутат.





Он обратил внимание, что «суммы штрафов не запредельные», и ответственность за неявку в военкомат гораздо ниже, чем за публикацию фейков об армии, за которую человеку грозит уголовное наказание. «Задача была [при принятии поправок] — увеличить исполнение законодательства, повысить дисциплину наших граждан. И поставить сопоставимый с ответственностью штраф. Потому что прежний [от 500 рублей до трех тысяч рублей] был совсем мизерным», — отметил Романов.





Депутат подчеркнул, что сейчас в приоритете — «задачи обороны нашей страны, поставленные президентом». По словам Романова, с первого дня после объявления частичной мобилизации он объездил в своем округе (Санкт-Петербург) все военные комиссариаты. «Обсуждали с гражданами, которые подлежали мобилизации, проблемы. И было очень много людей, которые получали высшее военное образование, имели стаж службы в органах военного управления, участвовали военных кампаниях — все они, к сожалению, не явились [по повестке]. Были сложности с розыском большого числа как раз офицеров. Конечно, система военных комиссариатов к этому моменту не была готова», — сказал собеседник.





Он полагает, что вопрос совершенствования законодательства в области работы военкоматов и мобилизационной подготовки давно назревал. «[Если бы не проведение СВО] — это [внесение поправок] просто бы не стояло в такой приоритетной повестке. Потому что каждый год и каждый современный вызов времени диктует Госдуме принятие соответствующих законопроектов. Мы помним, когда наступила пандемия, мы принимали законы, сдвинув повестку текущую. Так же и здесь: учитывая, что идет СВО, цель парламента — максимально принять все необходимые законодательные решения для обеспечения задач, поставленных президентом», — пояснил Романов.





Поправки, предполагающие повышение штрафов в КоАП, вносили в Госдуму еще в 2019 году. Над законопроектом работала бывший депутат Госдумы VI и VII созывов от фракции «Единая Россия» Ирина Гусева. Она заявила Daily Storm, что и тогда вопрос о таком законопроекте был очень актуален, поскольку тогда «было очень много уклонистов».





«Мы это помним. Это священный долг — служить Родине! Но, повторюсь, сам закон принимался, потому что речь шла об уклонистах. И их было так много... Конечно, люди должны понимать, что служить в армии — это почетно. А сегодня — это очень ответственно и важно. <...> С моей точки зрения, такие вещи [увеличение штрафов для уклоняющихся от призыва] дисциплинируют. Появляется у человека ответственность», — добавила бывший депутат.





Помимо ужесточения наказания за неявку в военкомат в Госдуме одобрили поправки, по которым станут выше штрафы за непредоставление транспорта при мобилизации. Для граждан такие денежные наказания составят до 25 тысяч рублей (ранее — до 500 рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч рублей (прежде — до 1000 рублей), а для юридических лиц — до 400 тысяч рублей (ранее — до 20 тысяч рублей).





Также, согласно поправкам, с трех тысяч рублей до 25 тысяч рублей увеличиваются штрафы за уклонение от медицинского обследования. Аналогичным образом поправками повышается штраф за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.





Генеральный директор Московского военного юридического агентства Олег Жердев рассказал Daily Storm, что если вызов в военкомат был один — то, соответственно, неявка «носит длящийся характер». По словам Жердева, привлечь к административной ответственности за такое нарушение уклониста можно только один раз. «Если же будет новый вызов в военкомат, новая повестка — и человек не явится — это будет новое административное правонарушение. За это можно еще раз привлекать человека к административной ответственности», — разъяснил юрист.





Жердев сообщил, что «число штрафов зависит от того, сколько вызовов будет в военкомат. «Важно помнить: оплата человеком штрафа не избавляет его от исполнения обязанности [явиться в военкомат]! Но здесь нужно ставить вопрос, что административная ответственность может в определенный период перерасти и в другую ответственность — в том числе уголовную», — предупредил юрист.





Он добавил, что все «будет зависеть от мотивов человека — почему он не является по повестке в военкомат» и «в каждом случае будут разбираться персонально». Однако, как заявил Жердев, «наличие нескольких штрафов будет подтверждать систематичность нарушений».