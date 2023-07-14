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В ЦИК РФ подтвердили, что временные переселенцы и получившие российское гражданство украинцы смогут голосовать на осенних выборах
Для этого потребуется временная регистрация и соответствующее заявление, которое необходимо подать за три месяца Коллаж: Daily Storm
Власть

В ЦИК РФ подтвердили, что временные переселенцы и получившие российское гражданство украинцы смогут голосовать на осенних выборах

Для этого потребуется временная регистрация и соответствующее заявление, которое необходимо подать за три месяца

Коллаж: Daily Storm

В ЦИК России рассказали Daily Storm, как бывшим гражданам Украины принять участие в предстоящих выборах депутатов заксобраний и глав регионов. Вынужденные переселенцы без постоянной регистрации также могут проголосовать, но об этом надо позаботиться заранее.


«Не имеющий регистрации по месту жительства на территории России гражданин РФ обладает этим правом, если зарегистрирован по месту пребывания (временная прописка. — Примеч. Daily Storm) на территории соответствующего избирательного округа», — объяснили представители ЦИК. 


В Центральной избирательной комиссии добавили, что заявление о включении в список избирателей должно быть подано не менее чем за три месяца до дня голосования. В ведомстве подчеркнули, что у людей с гражданством РФ, независимо от способа его получения, имеются равные избирательные права.


«В соответствии с нормами федерального закона граждане РФ участвуют в выборах и референдумах на равных правах. Активным избирательным правом обладает гражданин РФ, достигший на день голосования возраста 18 лет, место жительства которого расположено в пределах избирательного округа», — констатировали в ЦИК. 


По данным МВД России на ноябрь 2022 года, более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения регионов в состав РФ. Количество беженцев, прибывших в Россию с территории Украины и из Донбасса с февраля 2022 года по февраль 2023 года, составляет 5,3 миллиона человек.


В единый день голосования 10 сентября 2023 года в России пройдут выборы различного уровня. Довыборы депутатов в Госдуму будут проведены в четырех регионах, выборы глав субъектов Федерации — в 26 регионах, выборы депутатов законодательных органов — в 16 субъектах РФ.

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#цик #цик рф #выборы-2023 #гражданство #беженцы
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