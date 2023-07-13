Сотрудники «Ростеха» могут перейти с iOS на отечественную «Аврору». Какие госструктуры уже сделали это

Представители «Ростеха» заявили, что в компании откажутся от телефонов iPhone, используемых в служебных целях. В холдинге рассказали Daily Storm, что взамен перейдут на устройства с российской операционной системой «Аврора». Однако другие государственные организации не спешат скупать смартфоны и планшеты с отечественными ОС — по крайней мере, подобные модели редко встречаются в госзакупках. Вместо этого многие учреждения приобретают китайские устройства.
«Аврора» вместо iOS
Руководитель пресс-службы холдинга «Ростех» Леонид Хозин рассказал Daily Storm, что сотрудников госкорпорации переведут с iPhone на отечественные смартфоны на базе ОС «Аврора». По его словам, отказ от Apple связан с вопросами безопасности.
«Отказ от Apple обусловлен понятными причинами: это страна-производитель и вопросы в части информационной безопасности. Предпочтение будет отдано моделям отечественных производителей. Миграция не носит экстренный характер, есть срок, в течение которого будет осуществлена замена», — подчеркнул Хозин.
На данный момент существует несколько видов устройств на ОС «Аврора». В их числе различные планшеты и защищенные смартфоны, предназначенные для корпоративного пользования. Разработка российской операционки ведется с 2016 года компанией «Открытая мобильная платформа».
Однако российские устройства на базе «Авроры» пока редко встречаются в госзакупках учреждений. Нам удалось найти лишь несколько контрактов на покупку таких гаджетов.
Согласно данным с электронной торговой площадки «ТЭК-Торг», в 2022 году смартфоны на отечественной ОС приобретала Нижневартовская ГРЭС. В описании закупки сказано, что организация планировала приобрести 18 смартфонов QTech QMP-M1-N зеленого и черного цветов.
На официальном сайте устройство позиционируется как защищенный смартфон для корпоративного использования. В 2021 году издание CNews со ссылкой на экспертов писало, что девайс от российской компании QTech практически идентичен китайскому смартфону Phonemax M1.
Журналисты отмечали, что на тот момент гаджет продавался за 99 долларов на маркетплейсе Alibaba. Сейчас его можно купить за 129 долларов, что составляет чуть больше 11 тысяч рублей по действующему курсу.
В 2021 году «Известия» писали, что стоимость отечественных аппаратов на старте продаж колебалась от 25 тысяч до 35 тысяч рублей в зависимости от уровня защищенности корпуса. Во сколько обошлись смартфоны Нижневартовской ГРЭС — неизвестно. Этих данных нет на портале «ТЭК-Торга».
Минпромторг, решивший отказаться от зарубежной техники, также начал приобретать российские устройства в 2022 году. Ведомство приобрело 13 планшетов Aquarius Cmp NS220 стоимостью около 45 тысяч рублей. Общая сумма закупки составила почти 600 тысяч рублей.
В описании гаджета на сайте производителя указано, что это «первый российский планшет, работающий на «Авроре». Создатели отмечают, что именно эти планшеты использовались для переписи населения в 2022 году.
Устройства на Android
Чаще российские ведомства и госорганизации закупают смартфоны и планшеты от более привычных производителей. Так, 11 июля Минэнерго заключило контракт на поставку 23 устройств от Samsung, Huawei и Xiaomi. Стоимость каждого аппарата не превышает 23 тысячи рублей, а общая сумма контракта составила чуть больше полумиллиона.
Южное таможенное управление чуть раньше, 10 июля, опубликовало тендер на закупку 592 смартфонов ITEL от китайского производителя Itel Mobile. Сумма контракта — около двух миллионов рублей. Эти устройства — одни из самых бюджетных на рынке. Их стоимость, согласно контракту, не превышает четырех тысяч рублей.
Новые телефоны для служебных нужд решило также приобрести ФГУП «Охрана» Росгвардии. Согласно данным госзакупок, организация дважды приобретала новые смартфоны на общую сумму около девяти миллионов рублей. В требованиях к закупке сказано, что это должны быть «смартфоны высокой степени защиты, с портретной и ночной съемкой, поддерживающие быструю зарядку, на базе русифицированной версии Android». Однако конкретная модель в требованиях заказчика не указана.
Операционная система «Аврора» включена в Единый реестр российского ПО. Это единственная операционная система, которая находится в базе, говорится на профильных ресурсах. Производители уточняют, что ОС успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России.
В Минпромторге 13 июля официально заявили, что сотрудникам ведомства будет запрещено пользоваться iPhone в рабочих коммуникациях уже со следующей недели.
Минцифры России также планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. Об этом заявил журналистам замглавы министерства Александр Шойтов.