Сотрудники «Ростеха» могут перейти с iOS на отечественную «Аврору». Какие госструктуры уже сделали это

Представители «Ростеха» заявили, что в компании откажутся от телефонов iPhone, используемых в служебных целях. В холдинге рассказали Daily Storm, что взамен перейдут на устройства с российской операционной системой «Аврора». Однако другие государственные организации не спешат скупать смартфоны и планшеты с отечественными ОС — по крайней мере, подобные модели редко встречаются в госзакупках. Вместо этого многие учреждения приобретают китайские устройства.





«Аврора» вместо iOS





Руководитель пресс-службы холдинга «Ростех» Леонид Хозин рассказал Daily Storm, что сотрудников госкорпорации переведут с iPhone на отечественные смартфоны на базе ОС «Аврора». По его словам, отказ от Apple связан с вопросами безопасности.





«Отказ от Apple обусловлен понятными причинами: это страна-производитель и вопросы в части информационной безопасности. Предпочтение будет отдано моделям отечественных производителей. Миграция не носит экстренный характер, есть срок, в течение которого будет осуществлена замена», — подчеркнул Хозин.





На данный момент существует несколько видов устройств на ОС «Аврора». В их числе различные планшеты и защищенные смартфоны, предназначенные для корпоративного пользования. Разработка российской операционки ведется с 2016 года компанией «Открытая мобильная платформа».





Однако российские устройства на базе «Авроры» пока редко встречаются в госзакупках учреждений. Нам удалось найти лишь несколько контрактов на покупку таких гаджетов.





Согласно данным с электронной торговой площадки «ТЭК-Торг», в 2022 году смартфоны на отечественной ОС приобретала Нижневартовская ГРЭС. В описании закупки сказано, что организация планировала приобрести 18 смартфонов QTech QMP-M1-N зеленого и черного цветов.