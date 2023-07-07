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«Мы больше ориентируемся на юань, рупии, реалы и драхмы»: в Госдуме заявили что не будут рассматривать новые законы, чтобы остановить падение рубля
По мнению парламентариев, доллар и евро теряют свои позиции в российской экономике Коллаж: Daily Storm
Власть

«Мы больше ориентируемся на юань, рупии, реалы и драхмы»: в Госдуме заявили что не будут рассматривать новые законы, чтобы остановить падение рубля

По мнению парламентариев, доллар и евро теряют свои позиции в российской экономике

Коллаж: Daily Storm

В Госдуме считают, что в падении курса рубля нет ничего опасного для российской экономики. Об этом Daily Storm рассказал зампред комитета по финансовому рынку Олег Савченко, ответственный за вопросы валютного регулирования. По его словам, Россия переориентировала экономику на валюты стран Центральной и Восточной Азии, с которыми наращивает сотрудничество. Поэтому в парламенте не видят необходимости «спасать» рубль с помощью новых законов.


«На курс доллара сегодня влияют как спекулятивные и психологические факторы, так и состояние внешнеэкономической деятельности российской экономики. Исходя из этого, считаю, что нет целесообразности ни Государственной думе, ни Центробанку, ни каким-либо регулирующим органам вмешиваться в данный процесс. При этом учитывая, что состояние евро и доллара в российской экономике эволюционно уменьшается», объяснил ситуацию с изменением валютного рынка Савченко.


По его мнению, это связано с санкциями, наложенными на Россию странами Запада, а также с переориентацией российской экономики на Центральную и Восточную Азию. 


«Мы сейчас больше ориентируемся на юань, рупии, реалы, драхмы и остальные валюты тех стран, которые хотят в той или иной мере поддерживать внешнеэкономическую деятельность с Российской Федерацией, сотрудничать с нами и строить долгосрочные проекты», добавил депутат. 


Поэтому, по словам Савченко, в Госдуме не планируют вносить какие-либо законодательные инициативы, чтобы выправить курс рубля. 


«Нет такой жизненной необходимости или критической ситуации. Абсолютно конъюнктурно, вырос или упал курс за последние полгода в большей или меньшей степени. И ничего трагичного и такого сложного для российской экономики и макроэкономических показателей я не вижу», заключил член думского комитета по финансовому рынку. 


Ранее глава этого комитета Анатолий Аксаков сообщил «Интерфаксу», что Центробанк на заседании 21 июля может поднять ключевую ставку на 0,5-2,5%. По словам Аксакова, это решение «охладит пыл» тех, кто работает на валютном рынке.


6 июля курс доллара на Московской бирже впервые поднялся выше 92 рублей с 28 марта 2022-го, а евро превысил 100 рублей в первый раз с 29 марта 2022 года. 


Российский рубль слабеет с начала мая 2023 года. После краткосрочного укрепления до 76-77 к доллару и 83-84 к евро он начал быстро терять позиции. К середине июня рубль обновил годовые минимумы, преодолев отметки в 85 рублей за доллар и 91 рубль за евро впервые с апреля 2022 года.


По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, ослабление курса рубля повлияет на уровень цен в России. Она уточнила, что обычно снижение курса нацвалюты приводит к ускорению инфляции в следующие месяцы, но из-за структурной перестройки экономики РФ этот процесс может затянуться.

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