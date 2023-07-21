«Хороший командир, но надоело его нытье»: бывшие сослуживцы и политики высказались о задержании Стрелкова

Супруга бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская сообщила о задержании мужа, которого обвиняют в экстремизме. Регинская добавила, что Стрелкова силовики «вывели под руки и увезли в неизвестном направлении». Депутат Виктор Соболев заявил Daily Storm, что о Стрелкове слышал ранее только хорошее. В то же время другой собеседник, ветеран ФСБ Валерий Киселев, считает, что бывшего министра нужно было задержать уже давно. А ветеран ополчения с позывным Малой, воевавший в 2014 году в районе Славянска под командованием Стрелкова (Гиркина), признался, что «все устали от его нытья» и разборок с ЧВК «Вагнер».





Член комитета Госдумы по обороне, генерал Соболев не был лично знаком с задержанным экс-министром обороны ДНР, но слышал неплохие отзывы о нем. «Какой он проявил экстремизм, не знаю. Тут нужно разбираться. <...> Я знаю, что он защищал интересы Донбасса, как это делает сейчас Российская Федерация во главе с президентом»,— сказал депутат Daily Storm.





При этом ветеран ФСБ, полковник запаса Валерий Киселев считает арест Стрелкова правильным. «После того как он предательски сдал Славянск, его нужно было задержать. Три или четыре года назад. И все это время распространял неверные данные о том, правильно или неправильно что-то делают на фронте», — заявил Киселев в общении с Daily Storm.





Ветеран «Вымпела» полагает, что Стрелков абсолютно не разбирается в военной науке, а только высказывает «вредоносные» мысли. Экс-министр в боевых действиях «обделался по полной программе», по мнению Киселева: «Предал, сдал и убежал. И после этого рассуждает, как надо жить?!»





Ветеран ополчения с позывным Малой, воевавший в 2014 году в районе Славянска под командованием Стрелкова, рассказал Daily Storm, что экс-министр «с умом распределял все ресурсы и никогда не отправлял людей на верную смерть». «Надо понимать, что война 2014-го — это война папуасов, командовать такой массой некадровых военных тяжело, но у него [Стрелкова] это получилось», — заметил Малой.





Он думает, что после сдачи Славянска большая масса ополченцев «затаила детскую обиду на Стрелкова», который «мыслил как командир». Малой признался, что отношение у него и у сослуживцев к Стрелкову после ряда его публичных заявлений не поменялось. «Но, откровенно говоря, все устали от его нытья и разборок с ЧВК [«Вагнер»]. Если сейчас за него [экс-главу Минобороны ДНР] никто не вступится — то он уедет», — сказал ветеран ополчения.





Депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя RTVI задержание Стрелкова, высказал мнение, что «давно пора» нужно было это сделать. По мнению парламентария, многих возмущало, что «человек занимается экстремизмом, в постоянном режиме дискредитирует армию, нарушает все законы, а к нему не применяют никаких мер». После задержания Стрелкова теперь «многие языкастые люди, которые думали, что можно что угодно вещать в сетях, а им за это ничего не будет, увидят, что их это может коснуться», убежден Матвейчев.





Украинский политик Олег Царев в беседе с RTVI также заявил, что рано или поздно визита силовиков к себе Стрелкову следовало ожидать, поскольку «критика власти и Министерства обороны была достаточно жесткая». Однако, обратил внимание Царев, власть подвергают критике многие, однако при этом «не всех арестовывают».





Суд 21 июля должен избрать Игорю Стрелкову меру пресечения в деле по подозрению в экстремизме. Все время после задержания его допрашивали, передает Telegram-канал «112». Внимание правоохранителей к Стрелкову, по предварительным данным, было обращено по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер», уточнял РБК.





Telegram-канал «112» передает, что на Стрелкова восемь месяцев пишет заявления жительница Москвы, которая просит проверить экс-министра на призывы к свержению власти и критику в адрес президента. По утверждению женщины, Стрелков вместе с супругой якобы регулярно собирает деньги для СВО без отчетности.





По словам адвоката Александра Молохова, представляющего интересы экс-министра ДНР , Стрелков «был морально готов» к задержанию, а «его действия в последнее время обращали на себя внимание властей». Молохов предположил, что подзащитному вменяют уголовную статью об экстремизме. Где именно сейчас находится Стрелков, юрист не знает. Он утверждает, что это дело ведет Следственный комитет.