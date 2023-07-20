Россиянам может грозить штраф до 50 тысяч рублей за неявку в военкомат

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку ко второму чтению законопроекта о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва. Авторами поправок являются депутаты Андрей Красов, Юрий Швыткин, Ирина Гусева, Борис Менделевич, Михаил Романов, Михаил Шеремет и Игорь Станкевич.





Какими будут наказания и кто может их избежать





Штраф в 50 тысяч ждет тех граждан, которые не смогут без уважительной причины прийти в военкомат по повестке (сейчас наказание за это правонарушение составляет три тысячи рублей). Согласно законодательству, уважительными причинами неявки являются: заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности гражданином, тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в их похоронах.





Кроме того, к уважительным причинам относятся препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина. Оценить это могут призывная комиссия или суд.





Согласно принятым Госдумой поправкам, несообщение военному комиссариату об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности и непредоставление сведений о переезде повлечет наложение штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей (ранее наказание за это составляло до трех тысяч рублей).





Штрафы за другие нарушения правил призыва и мобилизации





Также станут выше штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан денежные наказания составят до 25 тысяч рублей (ранее — до 500 рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч рублей (прежде — до 1000 рублей), а для юридических лиц — до 400 тысяч рублей (ранее — до 20 тысяч рублей).





Кроме того, согласно поправкам, с трех тысяч рублей до 25 тысяч рублей увеличиваются штрафы за уклонение от медицинского обследования. Аналогичным образом поправками повышается штраф за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.





В Госдуме также предлагают внести поправки, по которым за неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, грозит должностным лицам штрафом до 80 тысяч рублей, а юридическим — до 500 тысяч рублей.





При этом по статье «Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет» штрафы достигают 400 тысяч рублей.





15 июля в Минобороны России сообщили о завершении весеннего призыва. Всего в Вооруженные силы страны и другие воинские формирования отправились 147 тысяч человек. Отслуживших в армии призывников демобилизовали.





Весенняя призывная кампания в России началась 1 апреля. Призывников начали отправлять со сборных пунктов в войска через 20 дней. В Минобороны отметили: как и в прошлые годы, призывники были вправе выбрать, в каких видах Вооруженных сил и родах войск они хотят служить.