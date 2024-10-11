Алаудинов заявил, что в Курской области от ВСУ освободили 15 сел

Российские военные освободили в Курской области 15 населенных пунктов, заявил в интервью «Комсомольской правде» заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.





«Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены», — сказал он.





ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. 12 августа под контролем украинских войск оказались 28 населенных пунктов. Об этом сообщал губернатор региона Алексей Смирнов.





По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили около 21 900 человек.