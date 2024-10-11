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Два заместителя губернатора Гладкова вступили в добровольческий отряд «Барс-Белгород»
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Контракт с Минобороны подписали Рустам Ахметшин и Александр Лоренц undefined
Новости

Два заместителя губернатора Гладкова вступили в добровольческий отряд «Барс-Белгород»

Контракт с Минобороны подписали Рустам Ахметшин и Александр Лоренц

В добровольческий отряд «Барс-Белгород» вступили два замгубернатора области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что «приходится практически удерживать людей на работе».


Первым выполнять боевые задачи ушел Рустэм Зайнуллин, а теперь к нему присоединился и Александр Лоренц, сообщил Гладков. 


«Если честно, не ожидал, что возникнет такая большая активность — приходится практически удерживать людей на работе. Но все-таки вынужден был отпустить еще одного моего заместителя», — прокомментировал увольнение Лоренца Гладков.


По словам губернатора, сейчас в Минобороны РФ прорабатывается вопрос ротации, которая позволила бы и выполнять боевые задачи, и не создать кадровую проблему для органов управления.


Добровольческие отряды созданы также в Брянской и Курской областях. В Брянской области отряд также возглавил местный представитель власти — бывший первый вице-мэр областного центра Сергей Антошин.

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#белгородская область #сво #гладков
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