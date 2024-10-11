Два заместителя губернатора Гладкова вступили в добровольческий отряд «Барс-Белгород»

В добровольческий отряд «Барс-Белгород» вступили два замгубернатора области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что «приходится практически удерживать людей на работе».





Первым выполнять боевые задачи ушел Рустэм Зайнуллин, а теперь к нему присоединился и Александр Лоренц, сообщил Гладков.





«Если честно, не ожидал, что возникнет такая большая активность — приходится практически удерживать людей на работе. Но все-таки вынужден был отпустить еще одного моего заместителя», — прокомментировал увольнение Лоренца Гладков.





По словам губернатора, сейчас в Минобороны РФ прорабатывается вопрос ротации, которая позволила бы и выполнять боевые задачи, и не создать кадровую проблему для органов управления.





Добровольческие отряды созданы также в Брянской и Курской областях. В Брянской области отряд также возглавил местный представитель власти — бывший первый вице-мэр областного центра Сергей Антошин.