Гладков сообщил, что девять мирных жителей получили ранения при обстреле Шебекино

Девять мирных жителей получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.





«Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Четверых пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода, состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое», — уточнил он в Telegram-канале.





Гладков добавил, что в результате обстрела также пострадали гражданские постройки — в трех многоквартирных домах и в двух частных домовладениях выбиты окна и повреждены фасады. Также осколками посечены 11 легковых автомобилей.





При втором обстреле загорелись хозпостройки, пожар тушат. Также в многоквартирном доме перебита газовая труба, имеются и повреждения линии электропередач, рассказал губернатор.