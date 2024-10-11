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Гладков сообщил, что девять мирных жителей получили ранения при обстреле Шебекино
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Также загорелись хозпостройки, посечены более 10 машин, в домах выбиты стекла undefined
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Гладков сообщил, что девять мирных жителей получили ранения при обстреле Шебекино

Также загорелись хозпостройки, посечены более 10 машин, в домах выбиты стекла

Девять мирных жителей получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


«Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Четверых пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода, состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое», — уточнил он в Telegram-канале. 


Гладков добавил, что в результате обстрела также пострадали гражданские постройки — в трех многоквартирных домах и в двух частных домовладениях выбиты окна и повреждены фасады. Также осколками посечены 11 легковых автомобилей. 


При втором обстреле загорелись хозпостройки, пожар тушат. Также в многоквартирном доме перебита газовая труба, имеются и повреждения линии электропередач, рассказал губернатор. 

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#белгородская область #обстрел #шебекино
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