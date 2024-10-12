«Золотая осень»: тыквенный вайб и уютная атмосфера на Тверской

Фестиваль объединил более 150 фермеров и фермерских хозяйств из 65 регионов. Одна из площадок праздника урожая находится на Тверской площади. Там можно разрисовать тыковку. Этих даров осени там целая галерея. Для росписи плодов использовали 200 банок краски ярких осенних оттенков — от оранжевого до терракотового и бордового.





«Золотая осень» — это место, откуда нельзя уйти без фото. Селфи здесь делают, кажется, все — потому что организаторы создали уникальные декорации. Для создания особой атмосферы и хорошего настроения звучит приятная музыка. Здесь даже выступают коллективы.





«Золотая осень» открывает двери для всех москвичей и гостей столицы. Приходите на площадку «Золотой осени» в центре Москвы. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Однако, как правило, стоит прийти впервые, и вы захотите вернуться на фестиваль снова и снова.





Чтобы проникнуться настроением праздника осени, смотрите видеоролик. Также подробную информацию можно узнать на официальном сайте проекта.