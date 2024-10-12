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Минобороны сообщило об уничтожении 47 украинских беспилотников над Россией
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Больше всего БПЛА сбито над Кубанью и Азовским морем undefined
Новости

Минобороны сообщило об уничтожении 47 украинских беспилотников над Россией

Больше всего БПЛА сбито над Кубанью и Азовским морем

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 47 беспилотников над территорией России. Об этом отчитались в оборонном ведомстве. 

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Минобороны сообщило, что 17 дронов сбили над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря, 12 — над Курской и еще два — над Белгородской областью. 


По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА были повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов и загорелся легковой автомобиль. Пожар уже потушили.


В ночь на 9 октября Минобороны также отчиталось об уничтожении 47 украинских беспилотников. 

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