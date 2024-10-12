Минобороны сообщило об уничтожении 47 украинских беспилотников над Россией

Минобороны сообщило, что 17 дронов сбили над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря, 12 — над Курской и еще два — над Белгородской областью.





По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА были повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов и загорелся легковой автомобиль. Пожар уже потушили.





В ночь на 9 октября Минобороны также отчиталось об уничтожении 47 украинских беспилотников.