Politico: Байден потребовал от Ирана прекратить строить заговоры против Трампа

Президент США Джо Байден потребовал от иранских властей прекратить строить заговоры против своего предшественника, кандидата в главы государства от республиканцев Дональда Трампа и других бывших высокопоставленных чиновников. Об этом сообщают газеты Politico и The Washington Post со ссылкой на чиновников из Белого дома.





Совет национальной безопасности США предупредил Тегеран, что американская сторона будет рассматривать покушение на жизнь Трампа как акт войны, пишут газеты.





Politico утверждает, что угрозам со стороны Ирана подвергались также бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, бывший государственный секретарь Майк Помпео и спецпредставитель администрации Трампа по Ирану Брайан Хук.





Газета The New York Times ранее писала, что представители предвыборного штаба Трампа попросили власти США усилить его охрану из-за угроз безопасности, предоставить Трампу военные самолеты для перелетов и ограничить полеты над его резиденциями и местами проведения предвыборных митингов.





Президент Байден ответил, что власти обеспечат Трампа «всем необходимым», а к вопросам безопасности политика следует относиться «так, как если бы он был действующим президентом».