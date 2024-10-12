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В Якутии задержали главу поселка, где стая собак растерзала девочку
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Трагедия произошла 7 октября undefined
Новости

В Якутии задержали главу поселка, где стая собак растерзала девочку

Трагедия произошла 7 октября

Задержан глава якутского поселка Чульман, где стая собак растерзала ребенка. По данным  «ТайгаПост», Сталика Дерягина обвиняют в халатности. В течение 48 часов для него изберут меру пресечения. 


7 октября больше 10 бездомных псов напали на 12-летнюю девочку, которая через двое суток скончалась в реанимации. 


Позже в администрации Нерюнгринского района сообщили, что агрессивные животные были отловлены.


После трагедии власти провели встречу с местными жителями: люди требовали решения проблемы. Некоторые родители отказывались отпускать детей в школу.

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#дети #якутия #бездомные животные
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