В Якутии задержали главу поселка, где стая собак растерзала девочку

Задержан глава якутского поселка Чульман, где стая собак растерзала ребенка. По данным «ТайгаПост», Сталика Дерягина обвиняют в халатности. В течение 48 часов для него изберут меру пресечения.





7 октября больше 10 бездомных псов напали на 12-летнюю девочку, которая через двое суток скончалась в реанимации.





Позже в администрации Нерюнгринского района сообщили, что агрессивные животные были отловлены.





После трагедии власти провели встречу с местными жителями: люди требовали решения проблемы. Некоторые родители отказывались отпускать детей в школу.