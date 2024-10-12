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Новый премьер Японии напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы со стороны США
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Он подчеркнул, что хотел бы создать мир без ядерного оружия undefined
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Новый премьер Японии напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы со стороны США

Он подчеркнул, что хотел бы создать мир без ядерного оружия

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что никогда не забудет шок от опубликованных США видео атомной бомбардировки Хиросимы. По словам главы кабмина, он увидел кадры еще в начальной школе. 


«В конечном итоге я бы хотел создать мир без ядерного оружия», — подчеркнул он. 


Исиба отметил, что считает необходимым рассмотреть, «как связать потенциал сдерживания и отказ от ядерного оружия». 


В то же время, ранее он предлагал обсудить перспективу размещения в Азиатском регионе американского ядерного оружия и «совместного обладания им». Политик высказывал и идеи образования «азиатского НАТО». 


Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в августе 1945 года. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Официально американская сторона не признала моральную ответственность за бомбардировки, отмечая, что бомбы были сброшены исходя из военной необходимости. 

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#япония #ядерное оружие #премьер-министр #хиросима
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