Воронежский губернатор Гусев сообщил о гибели в ДТП депутата и бизнесмена Гапоненко

В результате ДТП в Острогожском районе Воронежской области погиб генеральный директор одного из крупнейших местных садоводческих предприятий ЗАО «Острогожсксадпитомник» Евгений Гапоненко. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.





Он отметил, что «под его руководством в компании, работающей в важнейшей для региона отрасли, внедрялись новые технологии, расширялся ассортимент — в магазинах помимо яблок массово появились воронежские груши, вишня, алыча, земляника, малина, голубика».





Гапоненко был депутатом областной думы от «Единой России» и занимал должность заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.





Его отец также был депутатом облдумы и возглавлял комитет по аграрной политике.