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Цистерна с газом взорвалась на АЗС в Грозном, погибли четыре человека
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После этого начался пожар undefined
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Цистерна с газом взорвалась на АЗС в Грозном, погибли четыре человека

После этого начался пожар

В Грозном в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али взорвалась заправка. Огонь охватил все здание. Об этом пишет Telegram-канал «112». 


Отмечается, что ЧП случилось на заправке «Лидер». Легковой автомобиль выбросило во двор жилого дома. 


Четыре человека, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщил источник «Известий». Среди них двое детей и двое взрослых. При этом Минздрав Чечни сообщает, что после взрыва цистерны в Грозном пока никто не обращался в медучреждения (по РИА Новости).


Вся информация уточняется. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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#чечня #взрыв #грозный
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