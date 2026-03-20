Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет

Американский актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. Эту информацию подтвердила его семья.





«С тяжелым сердцем наша семья сообщает о скоропостижной кончине нашего любимого Чака Норриса вчера утром. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и находился в мире», — говорится в соцсетях актера.





В публикации также отмечается, что для мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы, а для семьи — преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем семьи.





«Он прожил свою жизнь с верой, целью и непоколебимой преданностью людям, которых любил. Благодаря своей работе, дисциплине и доброте он вдохновил миллионы людей по всему миру и оставил неизгладимый след в стольких жизнях», — добавили в семье.





19 марта актер был экстренно госпитализирован на острове Кауаи (Гавайи). Предварительно, ему стало плохо во время тренировки по каратэ.





Всего за 10 дней до смерти Чак Норрис отметил свой 86-й день рождения. В тот день он опубликовал видео своей тренировки, подписав его шуткой, что просто повысил уровень, а не стал старше.





Чак Норрис (настоящее имя — Карлос Рэй Норрис-младший) родился 10 марта 1940 года в городе Райан, штат Оклахома.





Известность ему принесли роли в боевиках 1970–1980-х годов, среди которых «Путь дракона» (1972), где его противником на экране выступил Брюс Ли, «Хорошие парни ходят в черном» (1978), «Одинокий волк Маккуэйд» (1983), а также серия фильмов «Без вести пропавшие».





Наибольшую популярность у зрителей актер получил благодаря главной роли в телесериале «Уокер, техасский рейнджер», который выходил на экраны с 1993 по 2001 год. Всего за свою карьеру он снялся более чем в 100 фильмах и телесериалах.