«Вместе с Норрисом мы отдыхали на даче у Абдулова»: продюсер «Бригады» поделился воспоминаниями о звезде Голливуда

Продюсер «Бригады» Александр Иншаков вспомнил о знакомстве с Чаком Норрисом. Американский артист приезжал в Россию отдыхать и вел себя без выпендрежа, заметил Иншакова.





Он отметил, что со стороны звезды Голливуда большинство бесед шло о спорте, на котором он был просто помешан.





«С Норрисом мы виделись, были знакомы. Помню, было 50 лет [актеру] Саше Абдулову. День рождения проходил на даче и вот Чак Норрис был там. Там были люди, которые и пригласили Норриса из США в Россию. Мы посидели с Чаком, поговорили. Он нормальный человек. Но был зациклен на своем — физкультуре и спорте», — рассказал Daily Storm Иншаков.





Он выразил сожаление, что со смертью таких актеров, как Норрис, уходит эпоха. «Вроде возраст. Но можно было еще жить и жить. Но не сложилось у него», — философски заметил каскадер и продюсер «Бригады».





Чак Норрис умер на 87-м году жизни. СМИ писали, что Норрис накануне попал в больницу во время отдыха на Гавайях. Предварительно, звезде боевиков стало плохо во время очередной силовой тренировки.





Норрис стал известным по таким картинам, как «Путь дракона», «Черные тигры», «Сила одиночки», «Безмолвный гнев», «Одинокий волк Маккуэйд», «Без вести пропавшие», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».