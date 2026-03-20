Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Константина Гаазе и проект «Медиа Партизаны»

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов. В список вошли журналист Константин Гаазе, блогер Алекс Мур (настоящее имя — Александр Строгалев), журналистка и писательница Анна Немзер, бывший директор Центра организации закупок Мордовии Иван Мысенко, а также проект «Медиа Партизаны». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





В Минюсте заявили, что добавленные в реестр распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступали против специальной военной операции на Украине, а также распространяли материалы иностранных агентов.





Кроме того, в ведомстве отметили, что Гаазе, Строгалев, Немзер и Мысенко проживают за пределами России.