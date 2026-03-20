Прототип андроида из «Я, робот», персонажи из «Аладдина» и говорящий медведь: худрук Московского театра кукол поздравил с Днем кукольника

Художественный руководитель Московского театра кукол Борис Голдовский поздравил с Международным днем кукольника. Он показал самые интересные экспонаты театра: прототип андроида из «Я, робот», куклы из «Аладдина» и говорящего медведя.





«Театр был создан в 1930 году. Сейчас у нас около 200 сотрудников, 56 актеров. И это единственный в России, и, по-моему, даже в мире такой кукольный холдинг, потому что практически это три театра, которые собраны в один театр», — рассказал Борис Голдовский.





В Московском театре кукол собраны планшетные, перчаточные куклы, марионетки, куклы-петрушки… Одни из самых запоминающихся — арт-объект «электронная марионетка», вдохновившая создателей голливудского блокбастера «Я, робот» на разработку человекоподобного андроида для фильма, куклы в восточных костюмах из «Аладдина» и гигантский говорящий медведь, который умеет двигаться.