Прототип андроида из «Я, робот», персонажи из «Аладдина» и говорящий медведь: худрук Московского театра кукол поздравил с Днем кукольника

Художественный руководитель Московского театра кукол Борис Голдовский поздравил с Международным днем кукольника. Он показал самые интересные экспонаты театра: прототип андроида из «Я, робот», куклы из «Аладдина» и говорящего медведя.
«Театр был создан в 1930 году. Сейчас у нас около 200 сотрудников, 56 актеров. И это единственный в России, и, по-моему, даже в мире такой кукольный холдинг, потому что практически это три театра, которые собраны в один театр», — рассказал Борис Голдовский.
В Московском театре кукол собраны планшетные, перчаточные куклы, марионетки, куклы-петрушки… Одни из самых запоминающихся — арт-объект «электронная марионетка», вдохновившая создателей голливудского блокбастера «Я, робот» на разработку человекоподобного андроида для фильма, куклы в восточных костюмах из «Аладдина» и гигантский говорящий медведь, который умеет двигаться.
Внушительная часть в реквизиторском цехе отведена костюмам для актеров театра кукол.
«Большое заблуждение, что артистам театра кукол кроме кукол и маленького чемоданчика ничего не нужно. Это неправда, потому что актеры театра кукол уже много десятилетий работают и как драматические актеры!» — говорит Голдовский.
В малом зале театра артисты и музыканты показали отрывок репетиции спектакля «Гиньоль имени Станиславского», режиссером которого выступает Наталья Пахомова. А заведующая мастерскими Оксана Вальгман показала, как из макетов делают кукол. Для каждой постановки работники театра готовят новые уникальные объекты.
Международный день кукольника отмечается 21 марта. Впервые он праздновался в 2003 году и был введен Международным союзом кукольных театров.