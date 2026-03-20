Собянин сообщил о перехвате 21 дрона на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.





Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, указал он в MAX.





Собянин периодически сообщает о перехвате дронов. 16 марта мэр информировал, что за последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к столице около 250 БПЛА противника.





Он поблагодарил силы ПВО Минобороны «за профессиональную, самоотверженную работу». Атака на Москву в прошедшие выходные стала самой массированной с начала СВО.