Лерчек попросила СК проверить следователей по ее делу из-за несвоевременной диагностики рака

Валерия Чекалина (Лерчек) обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить действия следователей, которые вели ее уголовное дело. В заявлении, поданном в СК, говорится, что на стадии предварительного следствия правоохранители не разрешали врачам посещать Чекалину, когда она находилась под домашним арестом и нуждалась в медицинской помощи.





Из-за этого, по мнению блогера, ее заболевание — рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами — не было диагностировано на ранней стадии.





Лерчек требует проверить сотрудников на превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкий вред здоровью. В заявлении также указывается, что получение разрешений на медицинские обследования могло ставиться в зависимость от дачи признательных показаний.





Жених блогера Луис Сквиччиарини опубликовал видео из отдела, снятое в августе 2025 года, на котором Чекалина жалуется на правоохранителей, не пустивших ее к врачу.





До недавнего времени Лерчек находилась под домашним арестом по уголовному делу о выводе 251,5 млн рублей на счета иностранной компании в ОАЭ.





16 марта Гагаринский суд Москвы приостановил рассмотрение дела блогера до ее выздоровления и отменил меру пресечения, разрешив ей посещать медучреждения. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии подтвердили, что Чекалина была госпитализирована и проходит лучевую терапию.