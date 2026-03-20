«Какая молодец»: Лукашенко заступился за Пугачеву, которую все «костыляют»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заслушивая доклад по проекту указа о процедуре ЭКО, высказался «о морально-нравственном аспекте» медицинских действий.





«Какие морально-нравственные принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина. Если не можем естественным образом (я в общем говорю про мужиков), всячески надо как-то помогать», — подчеркнул он.





Лукашенко напомнил о примере Пугачевой, которая, воспользовавшись современными репродуктивными технологиями, стала матерью двоих детей.





«И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети. Но это уже медики», — добавил белорусский президент.





Двойняшки Лиза и Гарри родились 18 сентября 2013 года в семье Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (признан Минюстом России иностранным агентом).





Согласно информации, распространенной самим Галкиным, дети появились на свет с помощью суррогатной матери. По его словам, еще до брака Пугачева заморозила свои яйцеклетки. Спустя годы биоматериал был использован.