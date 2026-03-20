Финалисты конкурса «Новатор Москвы» похвастались своими разработками

«Новатор Москвы» — ежегодный конкурс для ученых, изобретателей и технологических предпринимателей от АНО «Развитие человеческого капитала». Проект позволяет им получить поддержку для реализации своих идей. Daily Storm удалось пообщаться с тремя победителями конкурса и узнать об их инновационных разработках.

Компания «Прокерамика» специализируется на внедрении аддитивных технологий (3D-печать) для производства изделий из технической керамики. Технология нишевая и уникальная, всего в мире четыре компании создают подобное оборудование. В прошлом году компания вошла в топ-90 на конкурсе «Новаторы Москвы».

В 2025 году «Прокерамика» выпустила первый в России промышленный керамический 3D-принтер «Прокерамика-170» и запустила первый в стране сервис 3D-печати керамики на заказ. «Прокерамика» организовала крупнейшую отечественную аддитивную площадку на базе АО «Центр аддитивных технологий» («Ростех»).