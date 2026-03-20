Финалисты конкурса «Новатор Москвы» похвастались своими разработками

«Новатор Москвы» — ежегодный конкурс для ученых, изобретателей и технологических предпринимателей от АНО «Развитие человеческого капитала». Проект позволяет им получить поддержку для реализации своих идей. Daily Storm удалось пообщаться с тремя победителями конкурса и узнать об их инновационных разработках.
Компания «Прокерамика» специализируется на внедрении аддитивных технологий (3D-печать) для производства изделий из технической керамики. Технология нишевая и уникальная, всего в мире четыре компании создают подобное оборудование. В прошлом году компания вошла в топ-90 на конкурсе «Новаторы Москвы».
В 2025 году «Прокерамика» выпустила первый в России промышленный керамический 3D-принтер «Прокерамика-170» и запустила первый в стране сервис 3D-печати керамики на заказ. «Прокерамика» организовала крупнейшую отечественную аддитивную площадку на базе АО «Центр аддитивных технологий» («Ростех»).
«Принтер создан для многосерийного производства изделий из технической керамики с очень высокой точностью, невозможной для классических методов обработки. Машина оснащена ультрафиолетовым лазером 350 нанометров. Принцип работы примерно как у стоматолога, когда ультрафиолетом засвечивают коронки», — описал принцип работы сооснователь компании Игорь Пчелинцев.
Он также объяснил, в чем особенность их производства.
«Мы получаем хорошего качества изделия с шероховатостью буквально несколько микрон и с точностью печати до 50-100 микрон. Такое качество практически недостижимо на сегодняшний день», — сказал Пчелинцев.
Компания формирует первую в России полноценную экосистему керамической SLA-3D-печати, охватывающую весь цикл: от сырья и материалов до оборудования, программного обеспечения, НИОКР и промышленного внедрения.
Print-a-Porter — это онлайн-сервис быстрой печати на ткани. Платформа объединяет дизайнеров, художников и любителей творчества. Проект дает возможность создавать индивидуальную ткань из любой точки страны, выбрав из более чем 30 000 вариантов ткани.
«На фабрике мы печатаем самым современным цифровым способом все виды ткани – хлопок, лен, шерсть, кашемир, шелк. У нас три производственные линии, машины идут со скоростью 200 метров в час. Рассчитаны на 800 тысяч погонных метров ткани в год. Ткань подходит для всех направлений легкой промышленности: одежда, интерьер, аксессуары, корпоративные заказы», — поведала основатель текстильной фабрики «Solstudio Industry». Александра Калошина.
Эксперты компании еще и написали специальный софт, позволяющий печатать маленькие метражи, поскольку часто приходится работать с начинающими брендами и дизайнерами. Софт позволяет печатать от 50 сантиметров. Калошина также объяснила, почему у ее проекта почти нет конкурентов.
«Мы одни из немногих, кто печатает все виды тканей в одном месте. Такие сложные процессы отличают нас от других компаний и включают нас в мировую среду Сейчас идет Московская неделя моды, и мы видим, как на подиуме почти каждый день «идут» наши ткани. Это большое достижение. Потому что ткани больше не покупаются за рубежом, они производятся у нас в России», — считает основательница.
Компания CUPPER производит экологически чистые моторные масла для всех видов транспорта. У них есть собственная уникальная технология, которая решает проблему износа при трении за счет действия ионов меди. Пакет присадок способен придать маслам и смазкам эффект металлоплакирования (особой защитной пленки). А применение технологии медного покрытия позволяет смазочным материалам значительно повысить эффективность работы оборудования и механизмов.
Гендиректор группы компаний КУППЕР Инесса Стеклова объяснила, чем примечателен ее проект.
«У нас происходит несколько испытаний. Машина трения исследует металлы во взаимодействии со смазочными материалами непосредственно во время работы механизмов. Это ее ключевое отличие от четырехшариковой машинки трения, которая применяется в других тестах. Мы замеряем большое количество параметров, которые не замеряются другими лабораториями», — рассказала Стеклова.
Часть производства находится в технопарке «Калибр», а еще есть большая лаборатории и склад в Орехово-Зуево. Всего производственные мощности КУППЕР могут создавать до 5000 тонн продукции в год.
Цель проекта — преодолеть зависимость от импорта в сфере производства моторных масел и смазочных материалов, а также улучшить состояние окружающей среды, пострадавшей от продуктов сгорания моторного масла.