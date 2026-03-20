Зеленский пообещал «добраться» до российского мессенджера Max

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «добраться» до Max и назвал Telegram «главным инструментом» для воздействия на российскую аудиторию. Отвечая на вопрос журналиста, политик подтвердил, что украинская сторона использует в своей работе мессенджер Павла Дурова. Однако из-за ограничений работы Telegram в РФ Киеву будет «сложнее передавать сигналы обществу».





При этом Зеленскому, по его словам, уже доложили о появлении Max.





«У меня был доклад о новой сети Max. Мы до Max тоже доберемся», — пригрозил президент Украины.





В феврале этого года в ФСБ заявляли, что украинские спецслужбы и ВСУ могут в кратчайшие сроки получать данные из Telegram, что создает угрозу жизни российских военных при применении мессенджера в зоне СВО.