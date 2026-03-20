Новости
Новости 18+
St
Зеленский пообещал «добраться» до российского мессенджера Max
18+
Президент Украины признал, что ограничения работы Telegram в РФ усложнят Киеву «передачу сигналов обществу» undefined
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «добраться» до Max и назвал Telegram «главным инструментом» для воздействия на российскую аудиторию. Отвечая на вопрос журналиста, политик подтвердил, что украинская сторона использует в своей работе мессенджер Павла Дурова. Однако из-за ограничений работы Telegram в РФ Киеву будет «сложнее передавать сигналы обществу». 


При этом Зеленскому, по его словам, уже доложили о появлении Max.


«У меня был доклад о новой сети Max. Мы до Max тоже доберемся», — пригрозил президент Украины.


В феврале этого года в ФСБ заявляли, что украинские спецслужбы и ВСУ могут в кратчайшие сроки получать данные из Telegram, что создает угрозу жизни российских военных при применении мессенджера в зоне СВО.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#владимир зеленский #telegram #мессенджер max
Загрузка...
Загрузка...